Бывший сотрудник ЮКОСа Пичугин даст показания по делу Ходорковского в СИЗО «Лефортово»

Москва, 8 июля. Экс-глава отдела экономической безопасности в нефтяной компании "ЮКОС" Алексей Пичугин переведен в СИЗО «Лефортово» для дачи показаний по делу Михаила Ходорковского.

Самого Пичугина судили дважды. В августе 2007 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство.

Позже бывший сотрудник ЮКОСа подал три прошения о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, два из которых остались без ответа. С подобной просьбой к Путину также обращался экс-владелец нефтяной компании Михаил Ходорковский.