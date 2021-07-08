Анастасия Макеева пыталась подкупить 14-летнюю дочь своего мужа

Любляна, 8 июля. Дочь супруга актрисы и певицы Анастасии Макеевой Романа Малькова рассказала, как знаменитость пыталась подкупить ее и убедить переехать в Москву.

Бывшая жена мужа Макеевой Светлана Малькова живет в Словении с тремя детьми. Старший сын Романа Малькова и ее экс-супруги перебрался в Москву к отцу и его новой жене.

Как рассказала 14-летняя дочь мужа актрисы Анна в прямом эфире на странице своей матери в Instagram, звезда мюзиклов пыталась с ней подружиться и тоже предлагала ей переехать из Словении. Макеева пыталась делать девочке-подростку дорогие подарки и заманивала проживанием в роскошном доме с кошками и собаками, которых обычно любят дети. Подписчики Мальковой уточнили у ее дочери, смогла ли актриса наладить дружеские отношения.

«Ну конечно, мы с ней прямо лучшие подруги», — с сарказмом ответила девочка.

Многие подписчики во время прямого эфира раскритиковали Малькову за втягивание детей в конфликт с их отцом. Однако экс-супруга мужа Макеевой выразила несогласие с этой позицией.

«Что значит втягиваю? Объясните мне», — ответила вопросом Малькова.

Муж Анастасии Макеевой оправдался после ухода от жены с четырьмя детьми. Он утверждал, что у них с Мальковой давно не было семьи и понимания.