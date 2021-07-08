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В США рассказали о российском «рецепте уничтожения» ПРО Запада
Армия
В США рассказали о российском «рецепте уничтожения» ПРО Запада
wikipedia.org  /  Dmitry Terekhov

Вашингтон, 8 июля. Новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал» еще больше повысят мощь стратегического бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ, считают американские аналитики.

Российское военное руководство в настоящий момент рассматривает перспективы оснащения бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», способными разгоняться до десяти Махов, отметил военный эксперт Майкл Пек в статье для портала The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он отметил, что максимальная дальность полета такого боеприпаса составляет около двух тысяч километров.

Работы по оборудованию самолета «Кинжалом» в скором времени должны подойти к концу, уточнил аналитик, сославшись на сообщение ТАСС. Пек напомнил, что ранее Россия уже оснащала свои крылатые машины подобным вооружением, поэтому Ту-160 не станет первым самолетом, который получит гиперзвуковые ракеты. В пример он привел истребитель-перехватчик МиГ-31, получивший эти боеприпасы на вооружение еще в 2018 году. В настоящий момент крылатые машины с «Кинжалами» несут боевое дежурство в Южном военном округе РФ.

Гиперзвуковым вооружением был также оснащен и бомбардировщик Ту-22М3, обладающий внушительной скоростью, однако меньшим радиусом действия, чем «Белый лебедь», пишет эксперт. Он напомнил, что максимальная дальность полета Ту-160 составляет приблизительно 15 000 километров. Пек обратил внимание, что в арсенале крылатой машины имеются дозвуковые крылатые ракеты, обладающие большим радиусом действия, чем «Кинжал», однако скорость гиперзвукового боеприпаса намного выше.

«Кинжал» является российским «рецептом уничтожения» ПРО Запада, так как он предназначен для прорыва вражеских линий противоракетной обороны и уничтожения особо важных объектов противника, объяснил автор материала. Кроме того, подобное вооружение может быть использовано и для поражения кораблей неприятеля, добавил он. По мнению Пека, «Кинжал» станет для ВКС РФ еще одним аргументом в пользу продолжения эксплуатации этой грозной крылатой машины, которая получит возможность разносить западные системы ПРО в щепки благодаря гиперзвуковым ракетам. Аналитик добавил, что оснащение самолета таким мощным вооружением послужит отличной основой для перспектив его дальнейшего развития.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о проведении учений в Арктике при участии бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Экипажи самолетов нанесли ракетный удар по специализированному арктическому полигону, уничтожив все тренировочные цели.

Кроме того, в Средиземном море состоялись маневры, в которых были задействованы истребители-перехватчики МиГ-31К, а также бомбардировщики Ту-22М3, передает «Царьград». Известно, что основной упор во время учений делался на противодействие авиации условного противника. Экипажи всех крылатых машин успешно справились с тренировочными задачами.

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россия ту-160 белый лебедь гиперзвуковые ракеты кинжал
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