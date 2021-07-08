Бывшая жена Валерия Меладзе объяснила, почему рухнул первый брак его брата

Москва, 8 июля. Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поделилась подробностями личной жизни его брата Константина. Она рассказала, почему распался брак Меладзе-старшего с Яной Сумм.

По словам Меладзе, в семейной жизни Константина и Яны было немало трудностей из-за специфики работы продюсера. Супруге музыканта приходилось нелегко, ведь за ее мужем шла охота. Некие дамы постоянно караулили Меладзе-старшего, что, по словам экс-жены его брата, негативно сказалось на отношениях.

«Константин периодически выглядел как загнанный зверь. Чего стоит только случай, когда жена Кости Яна приходит домой с новорожденным сыном на сутки раньше из роддома и дальше слышит стук ногами и руками в дверь их квартиры. И крик: «Костя, открой, я знаю, что ты дома». Яна открыла дверь и дальше немая сцена», — рассказала Ирина Меладзе в эфире шоу «Судьба человека».

Постоянные скандалы разрушали брак Сумм и Меладзе. Вскоре стало понятно, что вместе супруги быть не смогут. Хотя Меладзе пытался сохранить семью.

«Я ни в коем случае не оправдываю Костю, но иногда женщины ведут себя таким образом, что еще неясно, где больше, а где меньше зла. Иногда зла больше со стороны женщин. То, что вытворяли дамы, это выглядело как охота в джунглях, война без правил. Бесконечный танец с бубном на костях. И семьи, и дети, и жены сметались», — добавила бывшая жена Валерия Меладзе.

Константин Меладзе и Яна Сумм были в официальном браке почти 20 лет. Шесть лет назад продюсер женился на певице Вере Брежневой, с которой, по некоторым данным, состоял в отношениях, будучи женатым.