Эксперты объяснили, почему Франция призвала сказать «нет» российским вакцинам

Во Франции призывают страны-партнеры не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. Госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон в эфире местного телеканала France 2 выразил неуверенность в отношении российских и китайских вакцин, отметив, что граждане страны будут прививаться только теми препаратами, в которых уверены власти.

Он призвал европейские страны, предпринимающие попытки авторизовать российские и китайские препараты, «сказать нет этим вакцинам».

Российские эксперты уверены, что негативное отношение к российской вакцине не имеет ничего общего с ее качеством и эффективностью.

Политолог Владимир Корнеев в беседе с ФАН отметил, что западные страны, в том числе и Франция, не признают российские вакцины, потому что им необходимо продвигать собственные продукты, являющиеся частью их политической позиции.

«В озвученной Клеманом Боном позиции Франции проявляется новая реальность ситуации в мировой политике. События последних лет только ускорили процесс обособления политических блоков друг от друга. Россия и Китай уже официально являются врагами НАТО и ЕС, в которых Франция является одним из центров принятия решений, следовательно, французский политик, говоря о неприемлемости использования не западных вакцин, говорит не с позиции заботы о здоровье европейцев, а с позиции распространения своего влияния и недопущения чужого. Получается такая вакционная геополитика», — объяснил он.

Эксперт отмечает, что России стоит принять новую реальность, в которой очерняются наша культура, политическая система, российские товары, в том числе и вакцины. По его мнению, эти действия являются частью борьбы за мировое господство.

«Оно ведется по большей части в борьбе за рынки и имиджевое позиционирование своих стран в мире. Но не стоит забывать, что все это в любой момент может перейти и в прямое военное противостояние. Кстати, китайцы на днях заявили о необходимости расследования, чем занимаются разбросанные по миру американские вирусологические лаборатории, которые уже много лет подозреваются в тестировании вирусов на жителях стран третьего мира. И это — тоже часть новой геополитики смыслов и биотехнологий», — пояснил он.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Политолог Юрий Якорь подчеркнул, что вакцина в современном мире — это не просто способ предотвращения пандемии, но и сильный политический инструмент.

«Очевидно, перед нами не позиция конкретного чиновника, а позиция государства, которое не доверяет российской вакцине. Не то чтобы Франция имела для этого повод, но видят же наши сограждане в «Спутнике V» попытки чипировать собственных граждан, почему бы тогда французским чиновникам не видеть русского под кроватью. Абсолютно очевидно, если европейских вакцин будет серьезно не хватать, то где-нибудь начнут снова прививать российскими вакцинами. Будем надеяться, что работающим «Спутником V», — сказал он.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что таким образом Париж «стремится лоббировать европейские компании на мировом рынке, и здесь Россия его очень злит».

«Это сигнал не только французам, но и государствам франкофонии и ЕС. Франция будет выступать одной из стран непризнания российской вакцинации для въезда граждан России в Евросоюз, то есть строить железную стену. К гражданам самой Франции власти прислушиваются в последнюю очередь, а они неоднократно выступали за поддержку российского лекарства», — отметил Бредихин.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отмечает, что в данном случае чиновник призывает использовать те вакцины, которые официально утверждены в Евросоюзе. Он уверен, что рано или поздно государствам придется найти компромисс.

«Российские и китайские препараты пока в этот перечень не входят. Правда, возникает закономерный вопрос: как Франция будет поступать с теми жителями Европы, которые уже привились «Спутником V»? Например, жителям Сан-Марино будет запрещено въезжать во Францию и те страны, которые не признают «Спутник V»? Думаю, регуляция правил под будущие вакцинные паспорта станет серьезной проблемой для международного сообщества на ближайшие несколько лет. В конечном итоге всем нам надо будет приходить к общим знаменателям», — считает журналист.

Ранее Венгрия призвала ЕС отказаться от геополитического взгляда на вакцины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал затянувшийся процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам. Он считает, что Евросоюз должен перестать оценивать вакцины с идеологической и геополитической точек зрения.