Гражданская панихида по Владимиру Меньшову проходит в столичном Доме кино

Москва, 8 июля. Церемония прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым проходит в московском Доме кино Союза кинематографистов.

Гражданская панихида по оскароносному кинодеятелю началась в 11:00 по московскому времени. Возможность попрощаться с Меньшовым получили не только его родные, но и коллеги, друзья, а также поклонники. ФАН ведет прямую трансляцию с места прощания.

После гражданской панихиды гроб с телом режиссера перевезут для отпевания в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Похороны кинематографиста пройдут на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса, режиссеру был 81 год. Кинодеятель полюбился многим зрителям благодаря фильмам «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Вдова режиссера, актриса Вера Алентова рисковала пропустить похороны мужа, поскольку находилась в больнице, но за день до прощания ее выписали.