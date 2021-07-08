Проценко назвал способ избежать новой волны коронавируса в России

Москва, 8 июля. Массовая вакцинация позволит предотвратить новую волну коронавируса в России, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по стране, однако новой волны заболевания можно избежать, уверен Проценко. Формирование массового иммунитета к COVID-19 может предотвратить новые случаи заражения, уточнил врач.

Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Жители страны могут пройти процедуру бесплатно при наличии полиса ОМС и отсутствии медицинских противопоказаний.