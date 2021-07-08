В США объяснили, почему российский танк Т-72 способен «дать по зубам» НАТО

Вашингтон, 8 июля. Российский танк Т-72, несмотря на почтенный возраст, все еще остается актуальной боевой машиной, представляющей большую угрозу, считают эксперты из США.

Советский Союз создал Т-72 еще в те времена, когда главой Соединенных Штатов был Ричард Никсон, а американские пилоты вовсю летали на F-4 Phantom II, отметил журналист издания The National Interest Майкл Пек в своем материале, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. Он подчеркнул, что в общей сложности было построено не менее 25 000 таких машин, ввиду чего по численности он уступает лишь Т-54/Т-55. Этот танк и по сей день используется российскими войсками, а также армиями многих других стран. Подобная ситуация говорит о высокой надежности и долговечности Т-72, констатировал эксперт.

Инженеры из СССР создали Т-72 в качестве альтернативы не слишком удачному Т-64, который был весьма ненадежным и сложным, считает Пек. Он отметил, что в новой машине был применен автомат заряжания, что позволило сократить танковый экипаж на одного человека. Автор статьи обратил внимание и на бронезащиту танка, которая имела для своего времени внушительные показатели. Позже Т-72 не единожды проходил модернизацию, подчеркнул аналитик. К примеру, у Т-72А была значительно доработана броня башни, которая за счет этого стала намного прочнее. Т-72Б уже обладал лазерным дальномером, а бронезащита машины стала еще внушительнее, объяснил журналист.

Самыми современными модификациями танка являются Т-72Б3 и Т-72Б3М, напомнил Пек. Эти модели были продемонстрированы широкой публике в 2010 году. Кроме того, существуют различные вариации танка, изготовленные в других странах, использующих в войсках эту машину, уточнил эксперт. Однако наибольшее количество Т-72 стоит на вооружении именно ВС РФ, подчеркнул автор материала. В настоящий момент у России имеются и более современные и продвинутые танки, к примеру, Т-14 «Армата», однако они еще не начали массово поступать в армию. Ввиду этого, «дедушка» Т-72, способный до сих пор «дать по зубам» НАТО, будет долго составлять основу российских танковых войск, резюмировал Пек.

Ранее в Центральном военном округе РФ рассказали о проведении тренировочного марша при участии экипажей танков Т-72Б3М. Учения состоялись в Кемеровской области. Известно, что в ходе маневров танкистами была ликвидирована колонна «вражеской» техники.

Кроме того, американские аналитики признали превосходство российского Т-14 над всеми западными танками, сообщает «Царьград». По мнению экспертов из США, «Армата» обладает массой различных преимуществ, которыми не могут похвастаться машины, используемые странами Североатлантического альянса.