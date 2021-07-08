Молодые люди спасли черепаху на оживленной трассе в Ставрополе

Ставрополь, 8 июля. Ползущую по трассе черепаху спасли в Ставрополе. Рептилия не торопясь переходила дорогу и рисковала угодить под колеса машины. Теперь она будет жить в Светлограде.

Инцидент произошел на оживленной трассе Ставрополя. Молодые люди ехали на своем автомобиле и заметили ползущую по дороге черепаху. Пассажир моментально выскочил из машины и поднял ее с земли, после чего вернулся с ней в салон.

Сразу после этого по магистрали промчалась легковушка, под колесами которой могла погибнуть рептилия. Юноша и девушка решили забрать черепаху себе. Постоянным местом жительства животного станет Светлоград.

Тем временем сотрудники МЧС Калининградской области спасли лисенка, упавшего в компостную яму.