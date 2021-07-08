Суд назначил убийцам амурского тигра более пяти лет тюрьмы

Благовещенск, 8 июля. Свободненский городской суд Амурской области признал вину двух местных жителей в убийстве тигра по кличке Павлик.

Следствие установило, что осенью 2020 года амурчане занимались незаконной охотой на сибирскую косулю. Проезжая по лесному массиву на тракторе, оборудованном самодельной фарой для обнаружения дичи в темноте, мужчины увидели краснокнижного амурского тигра Павлика. Один из охотников выстрелил в зверя, и мужчины уехали домой.

Вернувшись на следующий день, преступники обнаружили еще живого тигра. Тогда они нанесли животному еще один огнестрельный удар, от которого Павлик погиб.

Решением суда обвиняемые приговорены к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Такое наказание получил каждый фигурант дела. Кроме того, мужчины обязаны заплатить государству более 2 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.