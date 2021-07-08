Пушков заявил, что американская идентичность трещит по швам

Москва, 8 июля. Правящая элита США продолжает закапывать последние крупицы американской идентичности, обратил внимание сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он в своем Telegram-канале отреагировал на слова губернатора штата Орегон Кейт Браун. Она ранее назвала нелегальных мигрантов «сердцем и душой» американской культуры, а также основой экономики страны. Из ее заявления следует, что нутро США пропитано маргиналами, для таких людей государство — просто пристанище.

«Ничего хорошего эту нацию не ждет. Еще одно подтверждение того, что в США здравый смысл давно уступил место лево-либеральной социальной шизофрении», — считает Пушков.

В настоящее время США переживают полномасштабный миграционный кризис. Практически каждый день нелегалы из стран Центральной Америки пытаются попасть на территорию государства. Так как Вашингтон заявляет, что мигранты — душа США, то становится ясно: американская идентичность давно трещит по швам.

Ранее действующий глава Белого дома Джозеф Байден отметил ряд решений своего предшественника Дональда Трампа по сдерживанию незаконной миграции. На этом фоне постановление Верховного суда об отказе предоставить убежище иностранным гражданам, которым якобы угрожают на родине, можно считать своеобразной победой консерваторов.