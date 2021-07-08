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Родственница из Германии согласилась дать Азизе свою яйцеклетку

  /   Обновлено: 08 июля 2021 11:19
Шоу-бизнес
Родственница из Германии согласилась дать Азизе свою яйцеклетку
facebook.com  /  Aziza Muhamedova

Москва, 8 июля. Певица Азиза давно мечтает о детях, но сама родить не может. Она обратилась к родственникам за помощью, но получила отказ. Но все же звезда смогла найти яйцеклетку.

Знаменитость не собирается выходить замуж за своего избранника, пока не решит вопрос с беременностью. Артистка хочет стать мамой и подарить возлюбленному наследника. Ради этого она обратилась к своим ближайшим родственникам с просьбой дать ей яйцеклетку, но получила отказ.

Звезда уже не надеялась на чудо. Но племянница из Германии обрадовала Азизу, сказав, что готова поделиться с ней биологическим материалом.

Для певицы эта новость стала удивительной, поскольку они с ней не так много общаются. Впрочем, перед 57-летней певицей стоит другой вопрос: как все организовать.

«Я обязательно приму ее помощь. Потому что я очень хочу стать мамой, — не скрывает радости артистка в разговоре с изданием «Собеседник.ru». — Сейчас мы думаем, как осуществить задуманное. Из-за коронавируса границы закрыты. Это раньше я могла вылететь в Германию хоть сегодня. Сейчас это сделать проблематично. Но я думаю, что в ближайшее время мы обязательно найдем выход. Либо она прилетит в Москву, либо я отправлюсь туда».

Певица ни разу не была замужем. Детей у нее нет. Но знаменитость не теряет надежды, что сможет обрести счастье с итальянцем Александро Лортэ.

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дети азиза яйцеклетка
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