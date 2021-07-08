Прощание с режиссером Меньшовым: прямая трансляция ФАН

Церемония прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым проходит в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Поклонники знают Меньшова по таким его фильмам, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Зависть богов», «Ширли-мырли». В 1981 году картина режиссера «Москва слезам не верит» удостоилась премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с актером Василием Лановым. Народный артист РСФСР умер 5 июля от последствий коронавируса нового типа на 82-м году жизни.

Власти Москвы ранее выразили готовность установить памятник Меньшову, если с такой инициативой выступят поклонники и семья режиссера.