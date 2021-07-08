Сын Грачевского пошел на обучающие занятия к педагогу дочери Тимати

Москва, 8 июля. Маленький сын режиссера Бориса Грачевского Филипп отправился на развивающие занятия. Он учится у звездного педагога Елены Куликовой, которая занималась с дочерью рэпера Тимати.

Известный педагог разместила на своей странице в Instagram короткое видео с занятия с Филиппом. Мальчику предстояло разложить разноцветные и разные по текстуре колечки. Ребенок с большим интересом смотрит на предметы, улыбается и пытается сделать правильный выбор.

«На видео Филипп, ему 1.2 [года], и мы уделяем очень много внимания тактильным ощущениям. Важно не только показать предмет, но и сделать акцент на том, чтобы ребенок взял в ручки, потрогал», — написала Куликова.

Поделилась впечатлениями о занятиях Филиппа и его мама, актриса Екатерина Белоцерковская. Она решила отправить ребенка заниматься в таком раннем возрасте, поскольку считает это необходимым для развития.

«Я нашла для себя удивительного педагога, точнее ее первый приметил наш папа, еще когда Филипп был в животике. И вот мы с Леной, если Лена в отъезде, то с нами Лиля», — написала Белоцерковская.

Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом в апреле 2020 года. Он наслаждался хлопотами с ребенком, но в конце прошлого года почувствовал себя плохо. Основатель «Ералаша» скончался от вызванных коронавирусом осложнений в январе 2021 года.