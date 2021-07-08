Роскосмос синхронизировал время запуска модуля «Наука» с данными NASA

Москва, 8 июля. Время запуска сегмента «Наука» к МКС адаптировано к данным NASA, сообщили в Роскосмосе.

Модуль «Наука» будет запущен на околоземную орбиту 21 июля 2021 года, в 17:58 по московскому времени. Первоначально Роскосмос планировал запустить ракету-носитель «Протон-М» с космодрома Байконур на четыре минуты раньше. Теперь все сроки приведены в соответствие между ведомствами.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее подтвердил перенос запуска модуля «Наука». Ракета-носитель должна стартовать 21 июля, резервными датами являются 22 и 22 июля. Перед прилетом сегмента от Международной космической станции будет отстыкован модуль «Пирс».