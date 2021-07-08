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Автомобильная компания «Богдан Моторс» признана банкротом на Украине

  /   Обновлено: 08 июля 2021 11:18
Экономика
Автомобильная компания «Богдан Моторс» признана банкротом на Украине
facebook.com  /  Bogdan Corporation

Киев, 8 июля. Объединяющая производственные активы корпорации «Богдан» компания «Богдан Моторс» признана банкротом по решению Хозяйственного суда Днепропетровской области.

Также в отношении компании открыта процедура ликвидации. Дело о банкротстве было открыто в декабре прошлого года по заявлению финансовой компании «Финворк». Сумма требований составила 5,87 млн гривен. В апреле текущего года был утвержден реестр кредиторов должника с общей суммой в 6,7 млрд гривен. В их число вошли UniCredit Bank AG (1,78 млрд гривен), Укрэксимбанк (1,64 млрд гривен) и Международный инвестиционный банк (181,56 млн гривен).

Также суд по заявлению ФК «Финворк» начал в апреле производство по делу о банкротстве дочернего предприятия корпорации «Богдан».

В 2020 году чистый убыток «Богдан Моторс» составил 3 млрд 383,5 млн гривен. Годом ранее чистая прибыль компании была зафиксирована на уровне 609,22 млн гривен.

Жители украинской столицы в октябре столкнуться с резким ростом цен на коммунальные услуги. Так, после 1 октября тарифы на горячую воду и отопление поднимутся на 30–40%.

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украина банкротство богдан богдан моторс
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