День ВМФ во Владивостоке пройдет без театрализованного представления

Владивосток, 8 июля. Традиционное празднование Дня ВМФ во Владивостоке уже второй год подряд не будет включать военно-спортивные и театрализованные представления.

Парад кораблей российского Тихоокеанского флота (ТОФ) при этом состоится, он пройдет 25 июля, отмечает издание PrimaMedia. Отмена массовых мероприятий на набережных Владивостока связана с ограничениями из-за коронавирусной инфекции, заявили представители пресс-службы ТОФ.

«По решению командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца парад кораблей ТОФ в честь Дня военно-морского флота во Владивостоке пройдет в акватории бухты Золотой Рог», — сказано в опубликованном релизе.

Военно-спортивные и театрализованные представления на водной станции ТОФ в 2021 году не планируются, отметили представители флота.

Ранее стало известно о возведении на Камчатке крупной базы для подводных сил ТОФ. Об участии Тихоокеанского флота в поисках пропавшего над Камчатским полуостровом самолета Ан-26 сообщал сайт 360tv.ru.