Жительница Алтайского края спустила собаку на полицейского и попала под суд

Барнаул, 8 июля. Условное наказание получила жительница Алтайского края, натравившая собаку на полицейского. Правоохранитель расследовал дело о пропаже дизельного топлива.

Инцидент произошел, когда полицейские пришли к подозреваемым домой, но хозяева отказались впускать стражей порядка.

Женщина спустила с привязи собаку и натравила на одного из правоохранителей. Животное напало на мужчину, в результате чего он получил рваные раны правой голени. Полицейский смог отбиться от собаки без применения огнестрельного оружия и спецсредств.

Хозяйка дома стала фигурантом уголовного дела. Суд признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

Бездомная собака в начале июня покусала троих детей на школьном дворе в Ульяновске.