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Туляки выбирают внешний вид сквера обороны города
Общество
Туляки выбирают внешний вид сквера обороны города
фото пресс-службы администрации Тулы  / 

Тула, 8 июля. Возможность самим выбрать внешний вид нового сквера получили жители Тулы. В декабре город будет отмечать 80-летие обороны от немецко-фашистских захватчиков. В память об этом событии и откроется в Туле новое общественное пространство.

Эскизный проект сквера уже существует. Но в нем возможны поправки и коррективы с учетом мнения жителей.

«Управление по благоустройству предлагает горожанам рассмотреть эскизный проект-победитель и внести свои мнения и предложения», заявили в администрации Тулы.

Руководство города рассчитывает на активность туляков. Желающие высказать свою точку зрения уже находятся.

«Безусловно, изучу проект и направлю предложения. Мы живем в городе-герое, сквер посвящен значимому событию в истории Тулы. Рад, что можно будет участвовать в формировании внешнего облика этого сквера. Думаю, это важно для каждого туляка», рассказал ФАН местный житель Михаил Соболев.

Сквер появится в центральной части Тулы. Неподалеку расположен еще один имеющий военно-историческое значение объект площадь Победы.

Ранее ФАН сообщал о работавшей в Туле экспозиции «Поезд Победы». Музей на железнодорожном вокзале посвящен науке в годы войны.

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