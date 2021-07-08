Туляки выбирают внешний вид сквера обороны города

Тула, 8 июля. Возможность самим выбрать внешний вид нового сквера получили жители Тулы. В декабре город будет отмечать 80-летие обороны от немецко-фашистских захватчиков. В память об этом событии и откроется в Туле новое общественное пространство.

Эскизный проект сквера уже существует. Но в нем возможны поправки и коррективы с учетом мнения жителей.

«Управление по благоустройству предлагает горожанам рассмотреть эскизный проект-победитель и внести свои мнения и предложения», — заявили в администрации Тулы.

Руководство города рассчитывает на активность туляков. Желающие высказать свою точку зрения уже находятся.

«Безусловно, изучу проект и направлю предложения. Мы живем в городе-герое, сквер посвящен значимому событию в истории Тулы. Рад, что можно будет участвовать в формировании внешнего облика этого сквера. Думаю, это важно для каждого туляка», — рассказал ФАН местный житель Михаил Соболев.

Сквер появится в центральной части Тулы. Неподалеку расположен еще один имеющий военно-историческое значение объект — площадь Победы.

Ранее ФАН сообщал о работавшей в Туле экспозиции «Поезд Победы». Музей на железнодорожном вокзале посвящен науке в годы войны.