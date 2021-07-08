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Более 50% россиян хотят работать дома после победы над коронавирусом 

  /   Обновлено: 08 июля 2021 11:04
Общество
Более 50% россиян хотят работать дома после победы над коронавирусом 
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 8 июля. Сервис Superjob провел исследование и выяснил отношение россиян к удаленной работе.

Согласно данным опроса, каждый третий житель России уверен, что за год удаленной работы у него существенно выросла нагрузка. При этом около 54% сотрудников, которым из-за пандемии коронавируса пришлось работать на дому, заявили о желании продолжить удаленный труд после стабилизации эпидемиологической обстановки.

Рейтинг самых невостребованных вакансий летом 2021 года составили аналитики Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру. Специалисты изучили более 500 тыс. вакансий, опубликованных с начала летнего сезона, и выяснили, что самые непопулярные работы сегодня — это перегонщик каршеринга, котломойщик и фрач-трансфузиолог.

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