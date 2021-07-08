Самолет с технической неисправностью вернулся в аэропорт Якутии после вылета

Якутск, 8 июля. Воздушное судно Ан-38 вернулось в аэропорт Мирный после взлета. Пилот обнаружил неисправность самолета, а именно — отказал электронный цифровой регулятор правого двигателя.

После поступления сообщения от экипажа в аэропорту объявляли сигнал тревоги. Посадка состоялась в штатном режиме, она заняла всего восемь минут. Самолет Ан-38 принадлежит авиакомпании «Алроса». Он летел из аэропорта Мирного в город Нюрба в Республике Саха.

Ранее легкомоторный лайнер аварийно приземлился в лесной полосе Подмосковья. Пострадали два человека, сообщали экстренные службы региона.