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Самолет с технической неисправностью вернулся в аэропорт Якутии после вылета

  /   Обновлено: 08 июля 2021 11:00
Происшествия
Самолет с технической неисправностью вернулся в аэропорт Якутии после вылета
pixabay.com  /  xusenru

Якутск, 8 июля. Воздушное судно Ан-38 вернулось в аэропорт Мирный после взлета. Пилот обнаружил неисправность самолета, а именно — отказал электронный цифровой регулятор правого двигателя.

После поступления сообщения от экипажа в аэропорту объявляли сигнал тревоги. Посадка состоялась в штатном режиме, она заняла всего восемь минут. Самолет Ан-38 принадлежит авиакомпании «Алроса». Он летел из аэропорта Мирного в город Нюрба в Республике Саха.

Ранее легкомоторный лайнер аварийно приземлился в лесной полосе Подмосковья. Пострадали два человека, сообщали экстренные службы региона.

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