Власти трех областей России ввели запрет на работу ночных ресторанов

Москва, 8 июля. Некоторые области России приняли решение ввести новые ограничения по коронавирусу в целях предотвращения распространения этой опасной инфекции.

В частности речь идет о работе ночных ресторанов. Власти Волгоградской, Курской и Оренбургской областей приняли решение запретить ресторанам работать ночью из-за COVID-19.

Коронавирус перестанет «доставлять хлопоты» россиянам уже через год-два в случае достижения коллективного иммунитета, заявил академик РАН Виталий Зверев. Массовая иммунизация населения позволит остановить распространение заболевания. Иммунитет к коронавирусу у 80% населения создаст необходимую прослойку для победы над пандемией, заявил Зверев.