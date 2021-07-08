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Власти трех областей России ввели запрет на работу ночных ресторанов

  /   Обновлено: 08 июля 2021 10:56
Общество
Власти трех областей России ввели запрет на работу ночных ресторанов
pixabay.com

Москва, 8 июля. Некоторые области России приняли решение ввести новые ограничения по коронавирусу в целях предотвращения распространения этой опасной инфекции.

В частности речь идет о работе ночных ресторанов. Власти Волгоградской, Курской и Оренбургской областей приняли решение запретить ресторанам работать ночью из-за COVID-19.

Коронавирус перестанет «доставлять хлопоты» россиянам уже через год-два в случае достижения коллективного иммунитета, заявил академик РАН Виталий Зверев. Массовая иммунизация населения позволит остановить распространение заболевания. Иммунитет к коронавирусу у 80% населения создаст необходимую прослойку для победы над пандемией, заявил Зверев.

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ресторан коронавирус COVID-19
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