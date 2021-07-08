Украинцев поставили на счетчик: новый грабительский закон развязывает властям руки

Минюст Украины уведомил своих граждан о новшестве — с 6 июля государство получило право автоматически снимать с их банковских счетов деньги за долги по коммуналке и штрафы. По мнению экспертов, тем самым Запад делает завершающие штрихи для формирования в стране неоколониального режима, высасывающего из Украины последние ресурсы. Корреспондент ФАН передает из Киева.

С 6 июля на Украине вступило в силу любопытное нововведение — с банковских счетов украинцев начнут автоматически снимать средства на оплату их долгов за коммуналку и штрафы государству. Снятие денег будет проводиться по требованию Государственной исполнительной службы или частных исполнителей. Теперь стало понятно, зачем в феврале 2021 года Нацбанк обязал украинские банки предоставлять исполнителям информацию о реквизитах счетов должников и о сумме средств на них. Также минюст Украины обязал банки работать с судебными исполнителями через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП). В первую очередь списывать долги будут со счетов тех, кто попал в Единый реестр должников (сейчас в нем более 5,5 млн долгов).

Эксперты отмечают, для списания средств будет необходимо решение суда, но сама процедура сильно упростится и ускорится. Ранее эту принудительную схему оплаты применяли только к злостным алиментщикам. Теперь же перечень расширили оплатой долгов за ЖКХ, штрафов за нарушение ПДД и т. д. Списывать долги украинцев смогут в таких банках, как «ПриватБанк», Monobank, «ТАСкомбанк», «Окси Банк», «Банк Восток», «Индустриалбанк» и ProCredit Bank. По данным минюста Украины, 62 из 73-х украинских банков начнут автоматически списывать долги.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Тем временем минфин Украины провел полную верификацию всех получателей субсидий на услуги ЖКХ (когда государство компенсирует часть их стоимости самым бедным). Теперь из 1 млн 300 тысяч украинских семей-субсидиантов более 15% должны заново подать документы на субсидию. Это те, кто получает помощь на оплату коммуналки не по месту регистрации, арендует жилье или имеет в составе семьи людей, зарегистрированных по их адресу, но на деле живущих отдельно. По данным минсоцполитики, средний размер субсидии для тех, кому повезет, составит 290 гривен (примерно 850 рублей. — Прим. ФАН). По сути, это копейки — среднемесячный платеж за все услуги ЖКХ в стандартной украинской «однушке» превышает 4 тыс. гривен.

По мнению политологов, теперь западные кураторы Украины максимально облегчили себе доступ к карманам местного населения. С одной стороны, страну погружают во все более масштабные долги при помощи кредитов МВФ и выпуска дорогих для бюджета гособлигаций. С другой — деньги на выплату этих долгов выжимают из карманов населения, привыкшего исправно платить за ЖКХ еще с тех времен, когда коммуналка стоила копейки, а многие украинцы даже точно не знали, сколько именно они за нее платят. Сегодня услуги ЖКХ на Украине стоят дороже, чем в странах Евросоюза, и эту планку постоянно поднимают. Так, по сравнению с периодом правления Порошенко, газ, электричество и другие энергоресурсы стоят сегодня для населения в полтора раза дороже. И это — далеко не предел.

Аналитики указывают, такими методами Запад обеспечивает на Украине десоциализацию государства как метод экономии бюджетных расходов, чтобы затем направить их на погашение гигантских долгов перед МВФ. На выходе — в подопытной стране должны остаться лишь сырьевые отрасли и аграрный сектор для обеспечения Запада сырьем и полуфабрикатами; инфраструктурные системы, собирающие ренту с оставшегося бизнеса; коммунальная система, собирающая высокую ренту с оставшегося населения; а также вечные государственные долги Западу под огромный процент. По сути, это — классическая «африканская» схема, когда экономические ренты снимаются с граждан страны с помощью платежей за воду, газ и электроэнергию. А с бизнеса — за транспортные перевозки и портовые услуги.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

По словам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, сегодня буквально все в энергетике и ЖКХ делается против интересов простых людей.

«На Украине все перемены в энергетике и в ЖКХ направлены против людей, но для кармана олигархов. С позволения власти, которая молчит, олигархи каждый год покупают новые дворцы, а тарифы только за год при Зеленском выросли в 1,5 раза. И на этом фоне Зеленский хочет нас убедить, что он воюет с олигархами. И снова повышает ради них тарифы», — заявил журналистам эксперт.

При этом Скубченко отмечает, при нынешнем режиме уже установлены самые высокие тарифы на ЖКХ в истории страны.

«Надо понимать, что долги за ЖКХ — это же не долги населения государству, это частные долги людей коммерческим предприятиям. Выбивать их с помощью государства и тем более с помощью банков и исполнителей — гадко. Мерзко то государство, которое сует свой нос в гражданские правоотношения не с позиции защиты людей, а с позиции защиты интересов бизнеса. По сути, именно государство создает украинцам проблемы, вместо того чтобы решать их, — возмущенно отметил Скубченко. — Долги — это лишь следствие, а причина — в грабительских тарифах и беспределе в ЖКХ. Даже если погасить сегодня все долги в ноль, уже через год новые долги будут измеряться миллиардами. Пытаться решить проблемы в ЖКХ путем выбивания долгов — все равно что мазать болячку, когда вскочил герпес, вместо того чтобы убивать его вирус».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

По мнению эксперта, только государство виновно в том, что на Украине возникли причины, повлекшие огромные долги населения за ЖКХ, а вовсе не люди, которых государство теперь делает крайними.

«Вместо того чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путем: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги через банки со всех без разбору, — отметил глава Жилищного союза Украины. — Все ветви власти ныне просто продолжают линию Порошенко. Зеленскому тихой сапой удалось увеличить в полтора раза то, что уже в десять раз до него увеличил предшественник. Но президент не делает ничего, чтобы их снизить: ни одной законодательной инициативы, ни одного изменения государственной жилищной политики или политики в сфере ЖКХ за два года».

Впрочем, считает он, нововведение минюста об автоматическом списании с банковских счетов украинцев средств за долги по коммуналке и штрафам еще может быть оспорено.

«Весьма сомнительно, что решение о списании со счетов средств за долги является законным. Я допускаю, что вменяемые юристы могут его легко оспорить, — заявил эксперт. — Понятно, что есть случаи, когда граждане не платят за коммуналку по субъективным причинам: за них вынуждены платить остальные жители дома. В этом случае имеет смысл ввести принудительную оплату. Но нельзя думать, что у всех украинцев — одинаковые причины не платить за услуги ЖКХ. Так что к решению минюста будет очень много вопросов».

В свою очередь публицист и блогер Александр Карпец заявил на брифинге в Киеве, что представители режима Зеленского обрушили негласный общественный договор: теперь рядовых граждан «ставят на счетчик».

«Введение системы автоматического списания долгов за ЖКХ, как и озвученная ранее «налоговая амнистия», — это «постановка на счетчик» всего населения страны. А также окончательный разрыв негласного общественного договора, который был установлен с конца 1990 годов и кое-как сглаживал социально-экономические противоречия на Украине, — отметил эксперт. — В целом этот общественный договор выглядел так: олигархо-бюрократические верхи безнаказанно крадут активы и финансовые потоки на макроуровне. Но при этом не мешают рядовым гражданам «крутиться» на уровне микроэкономики, позволяя им устраивать свое обывательское счастье в виде обустройства бизнеса, «кормовой базы», покупки недвижимости, поездок за границу на отдых».

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Важнейшую роль в этой системе наряду с упрощенной системой налогообложения и отчетности для малого бизнеса играли теневая экономика и повальная коррупция. Именно они являются мощнейшими социальными стабилизаторами украинского общества, отметил Карпец.

«Теневая экономика и коррупция — несущие конструкции всего общественного здания Украины, без них здесь ничего не делается. Но по мере проедания советского наследия и дикого дерибана ресурсов господствующая верхушка стала все больше обращать внимание, что народ-то как-то крутится, кой-чего «на кармане» имеет, автомобили и квартиры покупает. Начались поползновения господствующих классов на тему, как бы с народа взять побольше, чем предусмотрено негласным общественным «договорняком», — напомнил Карпец. — Первые наезды на упрощенную систему налогообложения начались еще при Януковиче, а при Порошенко приобрели характер тенденции. Каждая новая власть Украины под болтовню о «ценностях свободного рынка» стремилась выдавить из обывателя все больше и больше — через налоги, тарифы и просто коррупцию. Сейчас же с введением «космического» ЖКХ и системы списания долгов в банках наступил «апофеоз наезда» на социально-экономическое положение и интересы народных масс. Режим Зеленского по своей спесивой глупости решился на то, на что не решались предшественники».

Напомним, по данным Госстата, с начала 2021 года общая задолженность населения Украины за услуги ЖКХ выросла на 7,4 млрд гривен и составила 81 млрд гривен (почти 3 млрд долларов). Рост задолженности происходит на фоне резкого ужесточения условий взыскания долгов за коммунальные услуги с украинских неплательщиков. Так, если у должника есть в собственности еще одно жилье или общая сумма долга превышает 94,5 тысячи гривен, то его квартиру имеют полное право отобрать за долги. В противном случае жилье могут арестовать, а долг взыскивать с заработной платы, отобрав ее половину. Также к должникам применяются санкции — конфискация имущества, запрет выезжать за границу, пользоваться оружием, охотиться и т. д.