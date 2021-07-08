На месте катастрофы Ан-26 на Камчатке нашли только 11 сохранившихся тел

Палана, 8 июля. Сотрудники МЧС, работающие на месте катастрофы Ан-26 и исследующие дно Охотского моря, на данный момент смогли найти всего 11 тел. Как рассказал источник в экстренных службах, скорее всего, больше целых тел не сохранилось, остальное — фрагменты. Это затруднит процедуру опознания, поэтому понадобится ДНК-тестирование. Самих родственников к скале, в которую врезался самолет, не допускают, так как там ведутся поисковые работы и следственные действия: место трагедии оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

«К сожалению, процедуры опознания фактически не будет. У большинства летевших самолетом сохранились только фрагменты, поэтому, скорее всего, нужно ДНК-тестирование. Но пока говорить об этом рано: все занимаются поисками и поднятием тел», — рассказал источник в экстренных службах.

Тела погибших людей сейчас в морге при больнице в Палане. В судмедэкспертизу планируют их доставить после завершения поисков.

Первым из обломков был найден стабилизатор (хвостовая часть самолета, отвечающая за балансировку и управляемость самолета. — Прим. ФАН). Он остался на скале, остальные фрагменты упали в Охотское море.

Напомним, 6 июля вблизи поселка Палана на Камчатке разбился рейсовый самолет Ан-26, на борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, из них 2 несовершеннолетних. Основной версией катастрофы сейчас считают туман над Охотским морем и сильный ветер на высоте. Эти факторы могли помешать пилотам уйти от столкновения.