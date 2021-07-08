Полицейские закрыли два нелегальных клуба в Кирове

Киров, 8 июля. Сотрудники правоохранительных органов выявили два казино, работающих в городе незаконно. Их деятельность приостановили.

Один из клубов находился на Октябрьском проспекте. Приехавшие на место полицейские выяснили, что хозяйкой заведения является местная жительница 1985 года рождения. Из помещения изъяли 16 компьютеров и необходимую документацию.

Еще один зал обнаружили в юго-западном районе города Кирова. Оперативники задержали мужчину 1988 года рождения, причастного к организации незаконной деятельности казино. Из помещения также забрали устройства и все необходимые для расследования вещи. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается, сообщает Свойкировский.рф.

Похожий инцидент произошел в городе Зея Амурской области. Трое мужчин создали казино в нежилом помещении, в котором организовывали азартные игры. Они опустились до использования компьютеров с запрещенными в России специальными программами.