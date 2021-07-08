Татьяна Догилева подтвердила сообщение о ее госпитализации

Москва, 8 июля. Актриса Татьяна Догилева подтвердила, что находится в больнице с пневмонией. По словам артистки, у нее небольшое поражение легких.

Звезда отечественного кино уточнила, что находится в медицинском учреждении второй день. По словам Догилевой, врачи лечат ее очень хорошо. Артистка заверила, что чувствует себя нормально.

«Обнаружили небольшую ковидную пневмонию», — сказала актриса в комментарии ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Догилеву госпитализировали с двусторонней пневмонией. У актрисы обнаружили 30% поражения легких. Знаменитость заболела примерно за неделю до госпитализации и пыталась вылечиться противовирусными препаратами, но в итоге ее состояние ухудшилось.