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Сексолог объяснила, чем отличаются мужские и женские измены

  /   Обновлено: 08 июля 2021 11:14
Общество
Сексолог объяснила, чем отличаются мужские и женские измены
depositphotos.com  /  VitalikRadko

Санкт-Петербург, 8 июля. Природу отношений в паре, в частности, чем отличаются мужские измены от женских, объяснила психотерапевт Татьяна Гринева.

Каждый человек имеет свое представление, что такое любовь. Женщина считает, что ее любят, если партнер заботится о ней, слушает о ее переживаниях по поводу работы, ссорах с подругами, не осуждает и поддерживает. Гринева обратила на это внимание в эфире Медиагруппы «Патриот», посвященном традиционным семейным ценностям.

«Что касается отношений, каждый договаривается что это, для чего они нужны. Отношения устойчивые, если есть доверие. Эмоции, близость, за ними люди и приходят. Не за сексом — это как дополнение, это одна из важных составляющих, но не единственная», — объяснила сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1 им. П. П. Кащенко Татьяна Гринева.

Сексолог объяснила, чем отличаются мужские и женские измены
freepik.com  / wayhomestudio

В случае если человек решился на измену, то за этим скрывается некоторая потребность, которая не удовлетворяется в паре. Существует мнение, что мужчины изменяют, а женщины нет, однако это не так, отметила специалист. Представительницы прекрасного пола идут на это из-за обиды, в то время как их партнеры — из-за появившегося дискомфорта. Если возникают измены, то, скорее всего, в отношениях нет радости и интереса, отметила Гринева.

«Если вы думаете, что из-за внешних изменений случились измены, — это худшие мифы. Что касается измены — это про отношения. Это может предъявляться в качестве аргумента, но это верхушка айсберга, копайте глубже. Если он вес набрал, я не могу захотеть другого, потому что нас связывают эмоциональные вещи», — рассказала Татьяна Гринева.

В ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» психотерапевт ответила на вопросы об отношениях. Эфир приурочен к Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля.

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измены отношения эфир психолог медиагруппа патриот
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