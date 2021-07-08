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СК возбудил дело о мошенничестве при ремонте школьного бассейна в Энгельсе
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве при ремонте школьного бассейна в Энгельсе
pixabay.

Саратов, 8 июля. Подрядчик «заработал» на ремонте энгельсской школы 400 тысяч рублей. Сотрудники СК завели уголовное дело по факту мошенничества.

По данным ведомства, школа, расположенная на Минской улице, в сентябре 2020 года заключила контракт с компанией на ремонт бассейна. При выполнении работ подрядчик использовал более дешевую цементно-песчаную смесь. Разница в стоимости составила более 423 тыс. рублей.

Дело было возбуждено после проверки СК. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

ФАН сообщал, что прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-гендиректора Управление капитального строительства Пермского края.

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школа ремонт энгельс
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