Впервые за два месяца курс доллара достиг отметки в 75 рублей

Москва, 8 июля. Курс американской валюты в ходе торгов на Мосбирже достиг уровня в 75,06 рубля за доллар.

Данный ценовой уровень был зафиксирован в 10:15 по московскому времени. Последний раз доллар торговался выше 75 рублей за единицу 4 мая 2021 года. Курс евро составляет 88,57 рубля.

Одним из основных факторов, влияющих на курс рубля, являются цены нефть, пишет ФАН. На фоне беспокойства нефтяного рынка о стабильности внутри ОПЕК+ стоимость ресурса снижается, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.