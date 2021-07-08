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Впервые за два месяца курс доллара достиг отметки в 75 рублей

  /   Обновлено: 08 июля 2021 10:46
Экономика
Впервые за два месяца курс доллара достиг отметки в 75 рублей
pixabay.com/PD

Москва, 8 июля. Курс американской валюты в ходе торгов на Мосбирже достиг уровня в 75,06 рубля за доллар.

Данный ценовой уровень был зафиксирован в 10:15 по московскому времени. Последний раз доллар торговался выше 75 рублей за единицу 4 мая 2021 года. Курс евро составляет 88,57 рубля.

Одним из основных факторов, влияющих на курс рубля, являются цены нефть, пишет ФАН. На фоне беспокойства нефтяного рынка о стабильности внутри ОПЕК+ стоимость ресурса снижается, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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