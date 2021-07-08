СК возбудил второе дело против экс-замглавы ФСИН Максименко

Москва, 8 июля. Следственный комитет завел еще одно уголовное дело на экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко, сообщает его адвокат.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Максименко подозревается в получении взятки в особо крупном размере. При этом фигурант отрицает свою вину по этим делам. Других деталей о возможных преступлениях пока нет.

Ранее правоохранители завели уголовное дело на бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае по подозрению во взяточничестве. Начальник и его подчиненный получали деньги от будущих водителей за положительные оценки на экзаменах. Общая сумма взяток составила более 350 тыс. рублей.