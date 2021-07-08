ВСУ отработали подавление гражданского сопротивления в ходе маневров Sea Breeze 2021

Киев, 8 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе учений Sea Breeze 2021 тренировали противодействие сопротивлению мирного населения.

Сценарий маневров предусматривал активные попытки гражданских лиц мешать их проведению, сообщает издание Defense Express. В данной учебной операции ВСУ также были задействованы грузинские, молдавские и американские военнослужащие, принимавшие участие в Sea Breeze 2021.

«Этот эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например, к условиям вооруженного конфликта на востоке Украины образца 2014 года», — сообщает издание.

Ранее сообщалось о продолжении минометных обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ. О фактическом отстранении президента Украины Владимира Зеленского от руководства ВСУ информировал сайт 360tv.ru.