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Экс-жена Меладзе рассказала о шокирующем поведении женщин на съемках клипов братьев
Шоу-бизнес
Экс-жена Меладзе рассказала о шокирующем поведении женщин на съемках клипов братьев
ТАСС  /  Владимир Старков

Москва, 8 июля. Экс-супруга певца Валерия Меладзе Ирина поделилась воспоминаниями о возмущающем поведении женщин на съемках клипов исполнителя и его брата, продюсера Константина Меладзе.

Ирине Меладзе довелось побывать на съемках музыкального видео в начале двухтысячных годов. На площадке находилась девушка, которая, по словам экс-супруги певца, вела себя непотребно и на глазах у всех приставала к продюсеру.

«Меня убил тот факт, что я ей не мешала, хотя была рядом», — возмутилась бывшая жена исполнителя в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

После этого Ирина Меладзе устроила скандал певцу, но он поспешил ее успокоить. На следующий день женщина взяла с собой на площадку экс-супругу Константина Меладзе Яну. Они поговорили с пристававшей к продюсеру девушкой и поставили ее на место.

Однако это был не единственный подобный случай. Поскольку бывшую жену Валерия Меладзе перестали пускать на съемочные площадки, многих вещей она не видела.

«На продюсера шла атака, охота. Я была шокирована», — подчеркнула Ирина Меладзе, говоря о поведении женщин на съемках клипов братьев.

Сейчас Валерий Меладзе женат на экс-солистке «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. Бывшая супруга певца объяснила, почему не ищет встречи с его нынешней женой.

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