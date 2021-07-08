Эфир: Как и сколько зарабатывают блогеры в России, обсуждают в медиацентре «Патриот»

В четверг, 8 июля, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой обсуждается деятельность российских блогеров. Их доходы от рекламы в социальных сетях Instagram и YouTube в 2020 году превысили 11 млрд рублей. Это на треть больше общей рекламной выручки издателей официальных печатных СМИ, сообщают источники в средствах массовой информации.

Что за напасть такая атаковала Россию? Зачем нужны блогеры и почему они так влияют на общественное мнение? Почему все это интересует россиян? Нужно ли регулирование деятельности блогеров? Должны ли блогеры отчитываться о своих доходах? Об этом в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказывает модный петербургский блогер Марина Михина.

Себя Марина Михина описывает так: женщина за 50, не минималист, живет в Санкт-Петербурге. Ее канал затрагивает такие темы, как мода, стиль, шоппинг, дизайн, покупки, примерки, аутфиты, красота, уход за кожей, макияж, косметика, косметология, женские темы, разговоры за жизнь, стиль женщин 50+, тренды моды, украшения, бижутерия, путешествия, Санкт-Петербург, рецепты правильного питания, уличная мода и стрит-стайл разных стран.