День семьи, любви и верности: почему России противопоказаны «нетрадиционные» ценности

День семьи, любви и верности появился в России в 2008 году. Это светский праздник, он также признается всеми традиционными религиозными конфессиями. Событие, к которому приурочено празднование, — это церковное поминовение русских святых князя и княгини Муромских Петра и Февронии, которые в православии почитаются как символ образцовой христианской семьи. Подробнее об этих святых, которые являются полулегендарными личностями, но имеют вполне конкретных прототипов, рассказано в материале ФАН. Единственный дошедший до нас источник сведений об этих святых — это памятник русской средневековой литературы «Повесть о Петре и Февронии Муромских», датируемый концом 1540-х годов.

Скажем сразу, многое в этой повести сегодня кажется анахронизмом, но это не меняет сути — Петр и Феврония жили в любви и согласии, воспитали детей и не разлучились даже после смерти.

Традиции праздника

В нашей стране семейные ценности защищает и государство, и все традиционные религии. Понятие семьи как союза мужчины и женщины закреплено в обновленной Конституции, поправки к которой были приняты в прошлом году.

Согласно поправке, государство защищает институт брака как союза мужчины и женщины. Наряду с этим в приоритете также защита материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье, ориентирование их на заботу о родителях.

Федеральное агентство новостей /

Ориентированность нашего народа на семью, патриархальность в хорошем смысле слова являются залогом того, что в России не приживутся «нетрадиционные» ценности, распространенные на Западе, в том числе различные нестандартные формы сожительства.

Поэтому многих политиков и простых граждан так возмутила, мягко скажем, некорректная реклама сети магазинов здорового питания «ВкусВилл», в которой фигурировала «нетрадиционная» семья, что прямо противоречит российским законам.

Как отметил по этому поводу в комментарии ФАН политик, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, такого рода провокации — это покушение именно на семейные ценности.

«Вижу в этой истории специально организованную провокацию, рассчитанную на скандал. Особенно возмущает, что все это на фоне конституционных поправок, в которых вопросы семьи регулируются четко и ясно. Думаю, организаторы этой провокации либо работают на чужого дядю и им хорошо заплатили, либо они решили таким неблаговидным способом привлечь к себе внимание», — подчеркнул политик.

В России символом праздника семьи считается ромашка.

Федеральное агентство новостей /

С этим днем связаны как народные традиции, так и современные. К последним относится мода на заключение брака именно 8 июля. Однако по церковным правилам венчания возможны только после окончания Петрова поста, то есть с 12 июля (День Петра и Павла). На Руси с этого времени начинался летне-осенний свадебный сезон. Чем раньше заключался летний брак, тем это было престижнее. Считалось, что браки, заключенные сразу после дня Петра и Февронии, самые крепкие, а дети, зачатые в это время, будут здоровыми и удачливыми.

8 июля девушки молились Петру и Февронии о скором замужестве, о благополучной и благочестивой семейной жизни. Также существовала традиция в этот день в преддверии свадьбы будущим молодоженам окунаться в открытый водоем, чтобы смыть грехи. Это связано с праздником Иван Купала, отмечаемым 7 июля. Время купаний на Руси традиционно длилось до 2 августа — до Ильина дня.

8 июля ФАН и Медиацентр «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Любовь, верность и семья — о базовых ценностях расскажет сексолог».