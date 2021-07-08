Группа кораблей Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после крупных маневров

Владивосток, 8 июля. Корабли Тихоокеанского флота прибыли во Владивосток. Они принимали участие в крупных учениях, сообщили в пресс-службе.

Суда были торжественно встречены в порту. Сразу семь боевых кораблей по очереди пришвартовались к причалу на Корабельной набережной. В их число входят крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Также в учениях в центральной части Тихого океана было задействовано более 20 подводных лодок и кораблей, в том числе судно измерительного комплекса «Маршал Крылов». Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил экипажи с возвращением в порт приписки.

Корабли Тихоокеанского флота также будут принимать участие в параде ко Дню ВМФ. Суда пройдут строем в бухте Золотой Рог. Соответствующий приказ отдал командующий ТОФ.