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В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам
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В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Вашингтон, 8 июля. Российские войска готовятся принять на вооружение боевой танк третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата». Американский военный эксперт уже окрестил его «блестящим танком».

Государственные испытания «Арматы» подойдут к концу в следующем году, а затем Т-14 поступит в серийное производство. Военный обозреватель Марк Эпископос в колонке для американского издания The National Interst отметил, что впервые танк дебютировал на параде Победы на Красной площади в 2015 году. «ПолитРоссия» приводит зарубежную публикацию в пересказе.

С началом серийных поставок «Арматы» российские сухопутные войска смогут значительно нарастить свои возможности, отметил Эпископос. К сильным сторонам танкам относится как необитаемая башня, так и системы динамической защиты, которые надежно оберегают танк от вражеских снарядов. Безопасность экипажа обеспечивает еще и изолированная от боеприпасов бронекапсула.

Главное оружие Т-14 — гладкоствольная автоматическая пушка 2А82-1М, огонь которой наводит искусственный интеллект. По мнению обозревателя NI, возможности российского танка позволят ему бросить вызов бронетехнике на вооружении стран НАТО.

«Т-14 кажется более чем способным для того, чтобы проверить на прочность танки НАТО», — резюмировал Эпископос.

Ранее стало известно, что российский танк Т-14 «Армата» и другая перспективная бронетехника были представлены «Уралвагонзаводом» на военной выставке MILEX-2021 в Белоруссии.

Украинские разработчики тем временем заявили, что у них есть ответ российской «Армате» — танк «Нота». Издание «Царьград» передало, что не так давно минобороны Украины приняло решение взять под защиту секретную разработку и отправило ее в спецхранилище.

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армата т-14 the national interest
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