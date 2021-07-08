В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам

Вашингтон, 8 июля. Российские войска готовятся принять на вооружение боевой танк третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата». Американский военный эксперт уже окрестил его «блестящим танком».

Государственные испытания «Арматы» подойдут к концу в следующем году, а затем Т-14 поступит в серийное производство. Военный обозреватель Марк Эпископос в колонке для американского издания The National Interst отметил, что впервые танк дебютировал на параде Победы на Красной площади в 2015 году. «ПолитРоссия» приводит зарубежную публикацию в пересказе.

С началом серийных поставок «Арматы» российские сухопутные войска смогут значительно нарастить свои возможности, отметил Эпископос. К сильным сторонам танкам относится как необитаемая башня, так и системы динамической защиты, которые надежно оберегают танк от вражеских снарядов. Безопасность экипажа обеспечивает еще и изолированная от боеприпасов бронекапсула.

Главное оружие Т-14 — гладкоствольная автоматическая пушка 2А82-1М, огонь которой наводит искусственный интеллект. По мнению обозревателя NI, возможности российского танка позволят ему бросить вызов бронетехнике на вооружении стран НАТО.

«Т-14 кажется более чем способным для того, чтобы проверить на прочность танки НАТО», — резюмировал Эпископос.

Ранее стало известно, что российский танк Т-14 «Армата» и другая перспективная бронетехника были представлены «Уралвагонзаводом» на военной выставке MILEX-2021 в Белоруссии.

Украинские разработчики тем временем заявили, что у них есть ответ российской «Армате» — танк «Нота». Издание «Царьград» передало, что не так давно минобороны Украины приняло решение взять под защиту секретную разработку и отправило ее в спецхранилище.