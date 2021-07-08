Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией

Москва, 8 июля. Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с двусторонней пневмонией. У нее обнаружили 30% поражения легких.

Артистка почувствовала себя плохо около недели назад — у нее поднялась температура до 38 градусов. Кроме того, 64-летняя Догилева ощущала слабость и головную боль, сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда отечественного кино принимала противовирусные препараты, но они не помогли. Когда ее состояние ухудшилось, актриса вызвала скорую помощь, после чего знаменитость доставили в больницу. Сейчас она пребывает под наблюдением медиков.

В соцсетях ранее появилось фото Догилевой, которое напугало пользователей. На снимке актриса выглядит располневшей, а на ее руке можно заметить странные синяки.