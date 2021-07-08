Онищенко о планах Зеленского на вступление в НАТО: «Крысятничают у наших границ»

Украина не соответствует стандартам НАТО, кроме того Североатлантический альянс в ближайшее время не планирует расширяться. Такова суть ответа представителя НАТО президенту Украины Владимиру Зеленскому на его очередные просьбы о вступлении в Альянс.

Даже реформы, о которых так много говорят на Украине (при этом, по мнению экспертов, дальше разговоров дело не идет) не гарантируют Киеву вступление в НАТО. Об этом заявил специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

«Так это не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство», — заявил он на пресс-конференции в Вильнюсе.

Аппатурай уточнил, что не только Украина должна быть готова к членству в НАТО, но и сам Альянс должен стремиться к расширению.

Федеральное агентство новостей /

Превращение Украины в фактический плацдарм сил США и НАТО у российских границ вызывает как минимум беспокойство, отметил в связи с активностью Альянса в Черном море политик, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина по поводу инцидента с британским эсминцем, который с «разрешения» Украины вторгся в российские территориальные воды у берегов Крыма, с 2014 года являющегося неотъемлемой частью РФ.

«Что-то слишком часто мы наблюдаем, как НАТО крысятничает у наших границ, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — При этом они, нагло вторгаясь в наши территориальные воды, демонстративно просят «разрешения» у Украины. Это у них такая забава».

Геннадий Онищенко считает, что все эти «разрешения» на прощупывание российских границ не помогут Киеву ускорить вступление в НАТО. Эффект от этого будет, но совсем другой, считает политик.

«Не надо задираться, особенно когда дело касается военных вопросов, — советует Онищенко. — И должен предупредить: Киев мы себе вернем, никуда он от нас не денется. Ведь Киевская Русь — это исторически наша территория. И она обязательно снова будет нашей».

Подробнее о мнении Онищенко по поводу провокаций Запада против России с использованием Украины читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев ждет приглашения в НАТО. На саммите НАТО в Брюсселе лидеры Альянса в целом поддержали право Украины и Грузии на присоединение, но не назвали никаких сроков, когда это может произойти.