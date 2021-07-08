Первые изображения американского бомбардировщика B-21 Raider появились в Сети

Вашингтон, 8 июля. Командование Военно-воздушных сил США впервые представило изображение нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Самолет выполнен по схеме «летающего крыла» и предусматривает экранирование реактивных струй, исходящих от его мощных двигателей, сообщили представители Пентагона.

«Разработанный для выполнения обычных и ядерных задач большой дальности и для действий в условиях высоких угроз завтрашнего дня B-21 станет реальным и гибким компонентом ядерной триады», — сказано в релизе военного ведомства США.

Первый испытательный полет нового американского бомбардировщика запланирован в мае 2022 года. Поступление серийных машин B-21 Raider в эскадрильи ВВС США ожидается не раньше 2026 года.

Ранее сообщалось, как американские ВВС потеряли стратегический бомбардировщик B-52 в попытке произвести благоприятное впечатление на представителей ВС РФ. О спешном отступлении подразделений армии США с крупнейшей авиабазы Баграм в Афганистане информировал «Царьград».