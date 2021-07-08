Роскосмос: модуль «Пирс» уступит место модулю «Наука» на МКС

Москва, 8 июля. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» будет отстыкован от МКС 23 июля. Об этом информируют в Роскосмосе.

Согласно информации, МЛМ «Наука» займет место модуля «Пирс», который будет отстыкован вместе с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16», говорится в сообщении.

В Роскосмосе также отмечают, что полет МЛМ «Наука» к МКС займет примерно восемь дней, состыковка с модулем «Звезда» запланирована на 29 июля.

Напомним, модуль «Пирс» с 2002 года служил дополнительным портом для приема пилотируемых грузовых кораблей типа «Прогресс» и «Союз», а также обеспечивал выход в космос с российского сегмента МКС.

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