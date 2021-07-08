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Роскосмос: модуль «Пирс» уступит место модулю «Наука» на МКС
Технологии
Роскосмос: модуль «Пирс» уступит место модулю «Наука» на МКС
wikipedia.org  /  NASA

Москва, 8 июля. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» будет отстыкован от МКС 23 июля. Об этом информируют в Роскосмосе.

Согласно информации, МЛМ «Наука» займет место модуля «Пирс», который будет отстыкован вместе с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16», говорится в сообщении.

В Роскосмосе также отмечают, что полет МЛМ «Наука» к МКС займет примерно восемь дней, состыковка с модулем «Звезда» запланирована на 29 июля.

Напомним, модуль «Пирс» с 2002 года служил дополнительным портом для приема пилотируемых грузовых кораблей типа «Прогресс» и «Союз», а также обеспечивал выход в космос с российского сегмента МКС.

Ранее директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что в России может появиться частная компания для совершения туристических рейсов в космос.

Также сообщалось, что Роскосмос показал фото со спутника мыса Фиолент в Крыму, где ранее британский эсминец нарушил госграницу России, передает «Царьград».

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наука роскосмос пирс
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