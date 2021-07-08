Собаки лают в Instagram: Иосиф Пригожин пришел в ярость от ковид-диссидентов

Решение о том, чтобы пройти вакцинацию, вызвало волну критики в адрес продюсера Иосифа Пригожина со стороны ковид-диссидентов. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам муж певицы Валерии.

Собеседник выразил возмущение реакцией подписчиков на его решение обезопасить себя от риска вновь переболеть коронавирусом.

«Очень много собак, которые лают в моем Instagram, Валерии и многих других наших коллег. Они гавкают, как остервенелые. Мерзавцы. Не хотите прививаться — не надо. Не надо нас обвинять в том, чего мы не делали: мы не брали деньги и не пропагандируем. Мы переболели, пережили. Я болел и выжил. Я хочу, чтобы они испытали это на своей собственной вонючей шкуре», — посетовал продюсер.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что его решение не представляло собой некую рекламную кампанию. В данной ситуации он, как и множество других жителей нашей страны, просто решил позаботиться о себе и своих близких.

«Была б у меня возможность привиться раньше, я бы это сделал. Я говорю лично о себе. Мы не пропагандируем. Мы не знаем, какая прививка лучше. Мы такие же люди, как все. Мы надеемся, что эта прививка работает, защитит. Мы не знаем, а просто верим тем, кто говорит, что это надежно», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он обратил внимание на одну интересную особенность в позиции некоторых ковид-диссидентов.

«Человек бухает, нюхает, прыгает с парашютом, рискует каждый день жизнью, а насчет прививки боится: «Ой, что-то будет с моим организмом!». Вы все равно умрете рано или поздно — с прививкой или без!», — резюмировал муж певицы Валерии.

Ранее Иосиф Пригожин в беседе с ФАН выразил глубокое сожаление в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова. По словам продюсера, уход из жизни человека такого калибра — трагедия для всей страны.