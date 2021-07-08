Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 10:18
10:17
Армия
Опубликовано эффектное видео к 61-й годовщине образования зенитных ракетных войск РФ
10:16
Армия
Группа кораблей Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после крупных маневров
10:14
Армия
Минобороны РФ поможет регионам в борьбе с последствиями погодных аномалий
10:14
Технологии
В Роскосмосе не увидели угрозы столкновения космического мусора с МКС
10:10
Происшествия
Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК
10:10
Общество
Спасатели вытащили из Москва-реки едва не захлебнувшегося мужчину
10:09
Армия
В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам
10:08
Общество
Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией
10:08
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 июля, праздники, факты, люди
10:06
Армия
Первые изображения американского бомбардировщика B-21 Raider появились в Сети
Все новости

Бойцы ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки

  /   Обновлено: 08 июля 2021 10:04
Армия
Бойцы ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки
Федеральное агентство новостей

Луганск, 8 июля. ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР. Об этом заявили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные вели обстрел из минометов калибром 120 миллиметров, передает РИА Новости.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что бойцы ВСУ вели огонь по поселку Донецкий. В результате обстрела множественные осколочные ранения получила женщина 1960 года рождения. Также украинские военные обстреляли населенные пункты Золотое-5, Желобок и Калиновка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения вблизи населенных пунктов, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Вернуться назад

ЛНР всу донбасс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru