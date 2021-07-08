Бойцы ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки

Луганск, 8 июля. ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР. Об этом заявили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные вели обстрел из минометов калибром 120 миллиметров, передает РИА Новости.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что бойцы ВСУ вели огонь по поселку Донецкий. В результате обстрела множественные осколочные ранения получила женщина 1960 года рождения. Также украинские военные обстреляли населенные пункты Золотое-5, Желобок и Калиновка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения вблизи населенных пунктов, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий.