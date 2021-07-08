Часть фрагментов самолета Ан-26 нашли за 20 км от места крушения

Петропавловск-Камчатский, 8 июля. Спасатели обнаружили обломки самолета Ан-26 в 20 км от основного места крушения. Об этом сообщил губернатор Камчатки.

Пассажирский самолет Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. В десяти километрах от места посадки экипаж воздушного судна перестал выходить на связь.

Минтранс заявил, что выживших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке нет. Погибли 28 человек. Среди них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Спасатели и водолазы продолжают поисковую операцию на месте происшествия. По последним данным, удалось найти 19 тел.