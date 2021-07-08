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Около 100 тыс. человек остались без воды в Орле из-за ЧП с трубопроводом
Происшествия
Около 100 тыс. человек остались без воды в Орле из-за ЧП с трубопроводом
Невские Новости

Орел, 8 июля. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к починке трубопровода, из-за которого 58 социальных объектов города остались без воды.

Накануне вечером в Орле прорвало магистральный трубопровод. В результате ЧП в зону отключения попало 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тыс. человек, из них 17 тыс. детей.

Информацию о произошедшем обнародовал губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице в социальной сети Instagram. Он добавил, что на место происшествия уже отправились аварийные бригады. Они ждут схода воды, чтобы приступить к работам.

Еще одно происшествие случилось в Кирове. Там школьница пострадала из-за ЧП, которое произошло с теплосетью.

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чп орел прорыв трубы
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