Пельмени оказались в числе самых подорожавших продуктов несетевой розницы

Москва, 8 июля. Пельмени лидировали в прошлом месяце по повышению стоимости в несетевой рознице Российской Федерации.

Рост цен на популярный продукт зафиксировали аналитики компании «Эвотор». Помимо пельменей, больше всего за июнь 2021 года выросли в цене майонез и газированные напитки.

«Средняя цена на пельмени выросла за месяц на 3%, а за год — на 9%», — цитирует РИА Новости аналитиков.

Рост стоимости продукта связали с удорожанием свинины. В целом цены на продовольственные товары в несетевой рознице страны за первый летний месяц по сравнению с маем текущего года повысились на 1,2%, утверждают специалисты компании.

При этом, по информации «Эвотора», ряд продуктов снизился в цене. Среди них — рис, творог и мюсли, уточняет «ФедералПресс».

Также в России увеличилась стоимость приготовления одного из популярных супов. «Борщевой набор» подорожал на фоне роста цен на овощи.