Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 10:17
10:14
Армия
Минобороны РФ поможет регионам в борьбе с последствиями погодных аномалий
10:14
Технологии
В Роскосмосе не увидели угрозы столкновения космического мусора с МКС
10:10
Происшествия
Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК
10:10
Общество
Спасатели вытащили из Москва-реки едва не захлебнувшегося мужчину
10:09
Армия
В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам
10:08
Общество
Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией
10:08
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 июля, праздники, факты, люди
10:06
Армия
Первые изображения американского бомбардировщика B-21 Raider появились в Сети
10:05
Технологии
Роскосмос: модуль «Пирс» уступит место модулю «Наука» на МКС
10:04
Армия
Бойцы ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки
Все новости

Алла Пугачева не захотела познакомиться с внучкой, которую назвали в ее честь
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела познакомиться с внучкой, которую назвали в ее честь
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 8 июля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева так и не познакомилась с маленькой внучкой, которая родилась в прошлом году. Девочку назвали в честь именитой певицы.

У Пугачевой был младший брат Евгений, который скончался в 2011 году от сердечного приступа. Певица в свое время очень помогла сыну брата Владиславу — он был парализован четыре года, поскольку попал в нерв, пытаясь сделать укол. Артистка отправила племянника на лечение в Израиль, а также приобрела ему квартиру в Москве.

Со временем Владислав Пугачев наладил жизнь и женился на бухгалтере из Казани по имени Гузель. Около года назад у супругов родилась дочь. Сначала двоюродной внучке Примадонны хотели дать имя Евгения, но затем племянник певицы решил назвать девочку в честь своей знаменитой тети.

Однако Пугачева сейчас не общается с сыном покойного брата, пишет «Экспресс газета». Познакомиться с двоюродной внучкой артистка тоже пока не захотела. При этом певица всегда может увидеть малышку в соцсетях — мать Аллы Пугачевой — младшей ведет страницу в Instagram, где публикует кадры с девочкой.

Примадонна замужем за юмористом и телеведущим Максимом Галкиным, с которым они воспитывают двоих детей. Шоумен недавно восхитил подписчиков снимком танцующей Пугачевой.

Вернуться назад

пугачева звезды примадонна
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru