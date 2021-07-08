Алла Пугачева не захотела познакомиться с внучкой, которую назвали в ее честь

Москва, 8 июля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева так и не познакомилась с маленькой внучкой, которая родилась в прошлом году. Девочку назвали в честь именитой певицы.

У Пугачевой был младший брат Евгений, который скончался в 2011 году от сердечного приступа. Певица в свое время очень помогла сыну брата Владиславу — он был парализован четыре года, поскольку попал в нерв, пытаясь сделать укол. Артистка отправила племянника на лечение в Израиль, а также приобрела ему квартиру в Москве.

Со временем Владислав Пугачев наладил жизнь и женился на бухгалтере из Казани по имени Гузель. Около года назад у супругов родилась дочь. Сначала двоюродной внучке Примадонны хотели дать имя Евгения, но затем племянник певицы решил назвать девочку в честь своей знаменитой тети.

Однако Пугачева сейчас не общается с сыном покойного брата, пишет «Экспресс газета». Познакомиться с двоюродной внучкой артистка тоже пока не захотела. При этом певица всегда может увидеть малышку в соцсетях — мать Аллы Пугачевой — младшей ведет страницу в Instagram, где публикует кадры с девочкой.

Примадонна замужем за юмористом и телеведущим Максимом Галкиным, с которым они воспитывают двоих детей. Шоумен недавно восхитил подписчиков снимком танцующей Пугачевой.