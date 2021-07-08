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КамАЗ намерен вывести производство на показатель 44 тысячи грузовиков в год

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:54
Экономика
КамАЗ намерен вывести производство на показатель 44 тысячи грузовиков в год
kamaz.ru  /  ПАО “КАМАЗ”

Набережные Челны, 8 июля. Увеличить объемы производства грузовых автомобилей в 2021 году планируется до 44 тысяч единиц, заявил генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.

Это на 18,9% больше показателя прошлого года. Руководство предприятия не сомневается в достижении поставленных целей, несмотря на существующие проблемы с комплектующими. Сейчас поставщики из Европы и Китая ищут возможности налаживания поставок, пишет ТАСС.

Когогин считает, что в целом объем российского рынка грузовиков может достигнуть 77 тысяч штук в текущем году. Стимулом к росту их выпуска является развитие дорожного и жилищного строительства, которое предполагает большое количество грузового транспорта.

В рамках программы вакцинации от коронавируса КамАЗ проводит розыгрыш денежных призов среди сотрудников, поставивших прививку. Первый этап планируют провести при достижении 10% получивших первую дозу препарата.

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