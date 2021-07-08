Штамм «Дельта» стал доминирующим на территории США

Вашингтон, 8 июля. Новый штамм коронавирусной инфекции под названием «Дельта» стал доминирующим на территории США, заявили в медицинском регуляторе CDC.

По данным медиков, именно на этот штамм коронавируса в данный момент приходится 52% всех заражений в стране. Еще 29% случаев инфицирования приходится на британский штамм, а 9% — на бразильский.

Этот вид коронавирусной инфекции считается более заразным, чем все предыдущие. Штамм «Дельта» уже вызвал резкий всплеск заболеваний в ряде стран.

COVID-19 представляет все большую угрозу для мира. В связи с этим власти Токио приняли решение объявить в городе режим ЧС. Его действие охватит время проведения Олимпийских игр в стране.