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Штамм «Дельта» стал доминирующим на территории США

  /   Обновлено: 08 июля 2021 10:01
Общество
Штамм «Дельта» стал доминирующим на территории США
pixabay.com

Вашингтон, 8 июля. Новый штамм коронавирусной инфекции под названием «Дельта» стал доминирующим на территории США, заявили в медицинском регуляторе CDC.

По данным медиков, именно на этот штамм коронавируса в данный момент приходится 52% всех заражений в стране. Еще 29% случаев инфицирования приходится на британский штамм, а 9% — на бразильский.

Этот вид коронавирусной инфекции считается более заразным, чем все предыдущие. Штамм «Дельта» уже вызвал резкий всплеск заболеваний в ряде стран.

COVID-19 представляет все большую угрозу для мира. В связи с этим власти Токио приняли решение объявить в городе режим ЧС. Его действие охватит время проведения Олимпийских игр в стране.

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сша коронавирус COVID-19 штамм дельта
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