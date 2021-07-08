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Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница: никаких репетиторов не было
Общество
Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница: никаких репетиторов не было

Российская выпускница Алика Осадчая приятно удивила не только своих близких и родителей, но и всю страну. Девушка набрала 400 баллов на Единых государственных экзаменах (ЕГЭ).

«Безусловно, это радость и даже в какой-то степени неожиданность исключительно приятная. Когда получила 300 баллов, я была удивлена, но 400 баллов казались совсем чем-то таким невозможным», – призналась Алика Осадчая на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Алика сдала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку, и сделала это блистательно. Многие гадают, можно ли без дополнительной подготовки сдать ЕГЭ на 100 баллов. Оказывается, можно все, если захотеть. Алика рассказала, что с репетиторами не занималась, готовилась к испытаниям на уроках в школе и самостоятельно.

«В 10-м классе я впервые оказалась в Центре подготовки к ЕГЭ «КЭО», а в 11-м классе стала ученицей «Лицея классического элитарного образования» (КЭО), и исключительно на уроках меня готовили к экзаменам», — добавила Алика.

По информации Роспотребнадзора, ЕГЭ на 400 баллов сдал в 2021 году только один человек, на 300 баллов — 16, а на 200 баллов — 409 выпускников.

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