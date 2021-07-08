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Эфир: О сохранении базовых ценностей семьи рассказывает сексолог Татьяна Гринева
Общество
Эфир: О сохранении базовых ценностей семьи рассказывает сексолог Татьяна Гринева
pexels.com  /  Andreas Wohlfahrt

В четверг, 8 июля, с 10:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная традиционным семейным ценностям.

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается каждое 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Что такое любовь? Что такое верность? Возможны ли измены без любви или любовь без верности? Что такое традиционная семья и чем она отличается от прочих? Распущенность или полигамия — что стоит за этими терминами? Был ли секс в СССР и что о сексе говорит марксизм-ленинизм?

На эти и другие вопросы отвечает врач-психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1 им. П. П. Кащенко Татьяна Гринева.

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семья день семьи любви и верности гринева
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